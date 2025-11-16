Дилер назвал топ-5 автомобилей с бюджетом до 3 млн рублей

Россияне с бюджетом от 2 до 3 миллионов рублей могут выбрать как минимум пять официально представленных моделей автомобилей в разных типах кузова и с разными двигателями. Об этом РИА «Новости» сообщили в дилерской группе «Авилон».

В эту ценовую категорию входят два автомобиля российского бренда Evolute: электрический кроссовер i-SKY стоимостью от 2,29 миллиона рублей и гибридный кроссовер i-SPACE от 2,5 миллиона рублей. Среди бензиновых вариантов доступны два кроссовера — белорусский Belgee X70 от 2,28 миллиона рублей и китайский Haval F7 от 2,65 миллиона. Также в бюджет укладывается китайский седан Chery Arrizo 8, который стоит от 2,76 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что в России продали 1118 автомобилей Lada Aura за год. Это самая дорогая модель АвтоВАЗа.