Digital-эксперт Медведкова предостерегла от перехода по фишинговым ссылкам при покупке билетов на новогодние шоу

В преддверии Нового года растет количество праздничных шоу и представлений. Многие зрители предпочитают покупать билеты онлайн, однако в этом случае увеличиваются риски стать жертвой мошенников. Об этом рассказала digital-эксперт Ольга Медведкова в беседе с «Российской газетой» .

Она отметила, что в России регулярно появляются поддельные сайты, которые пестрят выгодными предложениями. На самом деле эти страницы созданы лишь для похищения персональных данных или денежных средств пользователя, передает сайт «Аргументы и факты».

При совершении онлайн-покупок необходимо вводить адрес официального сайта организации в строку браузера и не переходить по рекламным окнам, посоветовала Медведкова.