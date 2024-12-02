Digital-эксперт Медведкова предостерегла от перехода по фишинговым ссылкам при покупке билетов на новогодние шоу

В преддверии Нового года растет количество праздничных шоу и представлений. Многие зрители предпочитают покупать билеты онлайн, однако в этом случае увеличиваются риски стать жертвой мошенников. Об этом рассказала digital-эксперт Ольга Медведкова в беседе с «Российской газетой».
Она отметила, что в России регулярно появляются поддельные сайты, которые пестрят выгодными предложениями. На самом деле эти страницы созданы лишь для похищения персональных данных или денежных средств пользователя, передает сайт «Аргументы и факты».
При совершении онлайн-покупок необходимо вводить адрес официального сайта организации в строку браузера и не переходить по рекламным окнам, посоветовала Медведкова.
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