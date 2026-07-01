Диетолог Соломатина рассказала, что россияне стали менять привычный чай на матча и пуэр из-за их доступности

В России растет популярность экзотических чаев, таких как матча и пуэр. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru , почему россияне стали предпочитать их традиционному черному чаю.

По словам эксперта, раньше эти сорта были менее доступны, но теперь они стали проще найти. Маркетологи активно продвигают новинки, а людям интересно пробовать новые вкусы.

Ключевое преимущество матча и пуэра — их действие. Они содержат достаточно кофеина и бодрят, при этом в них есть L-теанин — аминокислота, которая помогает сохранять ясность мышления без нервозности.

«Это как раз то, что требуется современному человеку. Не просто расслабление и успокоение, а чтобы это не влияло на работоспособность, а активно помогало справиться с вызовами действительности», — объясняет диетолог.

При этом черный чай по-прежнему популярен в регионах и сельской местности. В мегаполисах же люди чаще ищут новые вкусы и эффекты от напитков.