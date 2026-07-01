Диетолог Соломатина рассказала, что россияне стали менять привычный чай на матча и пуэр из-за их доступности
В России растет популярность экзотических чаев, таких как матча и пуэр. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Life.ru, почему россияне стали предпочитать их традиционному черному чаю.
По словам эксперта, раньше эти сорта были менее доступны, но теперь они стали проще найти. Маркетологи активно продвигают новинки, а людям интересно пробовать новые вкусы.
Ключевое преимущество матча и пуэра — их действие. Они содержат достаточно кофеина и бодрят, при этом в них есть L-теанин — аминокислота, которая помогает сохранять ясность мышления без нервозности.
«Это как раз то, что требуется современному человеку. Не просто расслабление и успокоение, а чтобы это не влияло на работоспособность, а активно помогало справиться с вызовами действительности», — объясняет диетолог.
При этом черный чай по-прежнему популярен в регионах и сельской местности. В мегаполисах же люди чаще ищут новые вкусы и эффекты от напитков.