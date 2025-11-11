Диетолог Соломатина рассказала, что красную рыбу на праздничном столе можно заменить скумбрией и сельдью

С приближением новогодних праздников эксперты прогнозируют традиционный рост цен на деликатесы. Стоимость красной рыбы и икры может увеличиться на 5–7%, достигнув 1400 и 9900 рублей за килограмм соответственно. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерний Санкт-Петербург» поделилась информацией о доступных и полезных альтернативах дорогим продуктам.

По мнению эксперта, заменить красную рыбу можно на более доступные виды, богатые омега-3 жирными кислотами. Скумбрия и сельдь подойдут для приготовления паштетов или запекания (в несоленом виде). Сардина также является отличным источником полезных веществ, привела слова доктора газета «Петербургский дневник».

Соломатина отметила, что по питательным свойствам красную икру могут заменить щучья икра и икра минтая. Имитированная икра, обогащенная омега-3 жирными кислотами, тоже может быть приемлемым вариантом, хотя ее белковый состав менее полноценен.

Диетолог подчеркнула, что основные полезные компоненты красной рыбы и икры — это омега-3, астаксантин, белок, а также витамин D и йод. Омега-3 необходимы для профилактики атеросклероза, снижения воспалений, защиты нервных волокон и улучшения когнитивных функций. Хорошим источником омега-3, помимо скумбрии и селедки, является льняное масло.