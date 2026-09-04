Диетолог Русакова назвала комплексный подход главным условием безопасного снижения веса

Отказ от колбасы, выпечки и жареной картошки может снизить калорийность рациона, но сам по себе не гарантирует похудения. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, почему для снижения веса нужен комплексный подход, передает «Вечерняя Москва» .

Народная артистка России Мария Аронова сообщила, что похудела на 22 килограмма после изменения питания. Актриса не придерживалась специальной диеты, но исключила пирожки и другое мучное, колбасу и жареную картошку.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова пояснила, что отказ от колбасных изделий и выпечки действительно может помочь сбросить вес. Колбаса содержит много насыщенных жиров, соли, консервантов и трансжиров, а избыток соли задерживает жидкость и может вызывать отеки.

Мучные изделия из белой муки и дрожжевого теста богаты быстрыми углеводами. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, стимулируют выброс инсулина и могут усиливать чувство голода. При этом в такой пище мало клетчатки, витаминов и минералов.

Русакова отметила, что исключение этих продуктов уменьшает калорийность питания и улучшает обменные показатели. Однако для устойчивого и безопасного снижения веса одного отказа от отдельных блюд недостаточно: рацион и образ жизни нужно менять комплексно.