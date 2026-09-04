Диетолог Русакова назвала комплексный подход главным условием безопасного снижения веса
Отказ от колбасы, выпечки и жареной картошки может снизить калорийность рациона, но сам по себе не гарантирует похудения. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, почему для снижения веса нужен комплексный подход, передает «Вечерняя Москва».
Народная артистка России Мария Аронова сообщила, что похудела на 22 килограмма после изменения питания. Актриса не придерживалась специальной диеты, но исключила пирожки и другое мучное, колбасу и жареную картошку.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова пояснила, что отказ от колбасных изделий и выпечки действительно может помочь сбросить вес. Колбаса содержит много насыщенных жиров, соли, консервантов и трансжиров, а избыток соли задерживает жидкость и может вызывать отеки.
Мучные изделия из белой муки и дрожжевого теста богаты быстрыми углеводами. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, стимулируют выброс инсулина и могут усиливать чувство голода. При этом в такой пище мало клетчатки, витаминов и минералов.
Русакова отметила, что исключение этих продуктов уменьшает калорийность питания и улучшает обменные показатели. Однако для устойчивого и безопасного снижения веса одного отказа от отдельных блюд недостаточно: рацион и образ жизни нужно менять комплексно.