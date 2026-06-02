Диетолог Макиша подтвердила опасность открытого хранения выпечки

В Госдуме РФ обеспокоены распространением инфекций через хлебобулочные изделия, продаваемые без упаковки в супермаркетах. Заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов обратился к министру промышленности и торговли России Антону Алиханову с предложением запретить такую практику. Диетолог Марина Макиша подтвердила опасность открытого хранения выпечки в беседе с «Ридусом» .

Она отметила, что продукты, которые лежат на прилавках, могут стать источником инфекционных заболеваний.

«Так можно получить стрептококки, стафилококки, вплоть до гепатита А. Все это может передаваться через руки», — сказала она.

Коллега Марины Макиши, Нурия Дианова, добавила, что такой способ продажи особенно опасен для людей со слабым желудочно-кишечным трактом, а также для детей, беременных и пожилых.