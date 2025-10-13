Диетолог Макиша поддержала идею о запрете продажи газировки несовершеннолетним

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продажу сладких газированных напитков лицам младше 18 лет. Диетолог Марина Макиша в разговоре с сайтом «Ридус» обсудила эффективность этой меры.

Волынец направила обращение в профильный комитет Государственной Думы с призывом ввести порядок продажи газировки строго по паспорту — «так же, как детям до 18 лет запрещено покупать энергетики». Макиша поддержала инициативу, объяснив, что детям крайне сложно объяснить причины, по которым необходимо отказаться от сладкого.

«Поскольку подростки пока еще не осознают своих мотивов, а детям тем более сложно объяснить, почему им нужно отказаться от вкусной еды, ограничение продажи этих напитков детям младшего возраста 8–10 лет, которые охотно покупают их на карманные деньги, я считаю вполне обоснованным и рациональным», — отметила специалист.

Диетолог добавила, что сладкие газированные напитки могут вызывать набор веса и гормональные проблемы. Так, употребление свыше 500 миллилитров сладкой газировки у мужчин снижает уровень тестостерона на 20% в течение нескольких часов, подчеркнула Макиша.