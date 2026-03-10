Диетолог Кованова рассказала о вреде сладкой газировки

Диетолог и нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru выразила мнение о вреде газированных напитков, содержащих сахар. Она подчеркнула, что такие напитки обладают высокой калорийностью при отсутствии питательной ценности.

Кованова пояснила, что употребление сладкой газировки следует свести к минимуму, а лучше всего — полностью исключить из рациона. Допустимо пить не более 250 миллилитров газированного напитка раз в неделю, если очень хочется. Диетолог предупредила, что регулярное употребление газировки может привести к ожирению, инсулинорезистентности и кариесу, написал RT.

Врач-диетолог Марьяна Джутова ранее отметила, что популярные диеты не помогут сбросить вес, если человек страдает от недосыпа и находится в состоянии стресса.