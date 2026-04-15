Диетолог Дианова объяснила снижение популярности Burger King перераспределением рынка

Сообщения о снижении прибыли крупных сетей быстрого питания, таких как Burger King, «Ростикс» и «Вкусно и точка», вызвали обсуждения о том, стал ли фастфуд менее популярным среди россиян. Ситуацию прокомментировала диетолог Нурия Дианова в беседе с «Ридусом» .

По ее словам, соответствующие новости не подтверждают уменьшение потребления вредной еды. Врач указала на отсутствие данных о снижении заболеваемости, связанной с такой пищей.

Диетолог предположила, что рынок фастфуда переживает перераспределение. Люди, которые раньше покупали еду в ресторанах быстрого питания, теперь могут приобретать аналогичные продукты в магазинах, так как это оказывается дешевле.