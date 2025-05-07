Диетолог Безнебеева: маринад на газированной воде размягчит волокна мяса

Чтобы сэкономить на шашлыках и быть уверенными в качестве продукта, рекомендуется самостоятельно мариновать мясо. Для улучшения вкусовых качеств и пользы блюда диетолог Виктория Безнебеева посоветовала заменять майонез кефиром, передала «Вечерняя Москва».

По данным сайта, килограмм курицы стоит 359 рублей, набор специй — 60 рублей, а майонез — 70 рублей. В результате домашний шашлык обойдется примерно в 500 рублей, в то время как готовый в магазине будет стоить 650 рублей.

Маринование мяса в домашних условиях становится все более популярным. По словам специалиста, можно попробовать сделать маринад на газированной воде. Такой способ пригодится, чтобы размягчить волокна мяса, сообщил сайт «7Дней.ru».

Среди ингредиентов рецепта — 500 граммов репчатого лука, одна столовая ложка растительного масла, 1,5 столовой ложки приправы для шашлыка, пять зубчиков чеснока и литр газированной минеральной воды. Соль и молотый черный перец добавляется по вкусу, заключила Безнебеева.