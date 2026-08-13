Диабетикам и людям с болезнями ЖКТ посоветовали ограничить бахчевые

Арбуз быстрее утоляет жажду, а дыня содержит больше витаминов и клетчатки. Употреблять бахчевые следует умеренно и отдельно от другой еды, сообщает atas.info .

Арбуз на 91–92% состоит из воды и помогает восстановить водный баланс в жару. В нем также содержится ликопин — антиоксидант, полезный для сердечно-сосудистой системы. Дыня богата витаминами А и С, магнием и клетчаткой, которая стимулирует пищеварение.

Оба плода могут вызвать вздутие, боль в животе, метеоризм и диарею, особенно при употреблении с другой пищей. Во время обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта от них лучше отказаться. Из-за высокого содержания сахаров арбуз и дыня могут резко повысить уровень глюкозы в крови у людей с сахарным диабетом.

Бахчевые также обладают мочегонным эффектом, поэтому их не рекомендуют есть перед сном и долгой поездкой. Суточная норма арбуза составляет 200–500 граммов, дыни — до 300 граммов. Ранние плоды могут содержать нитраты; детям до трех лет их давать не следует.