Девушку напугала камера в кабинете депиляции. Владелец объяснил, что пишется только звук

Ведущая блог о красоте блогер из Санкт-Петербурга по наводке подписчиков сняла видео в кабинете студии лазерной депиляции, где стояла видеокамера. Девушка обвинила руководство студии в съемке голых людей. При этом сотрудники утверждали, что устройство записывает исключительно звук без картинки. В скандале разобрался Telegram-канал «Mash на Мойке».

В беседе с авторами материала блогер пояснила, что получила от подписчиков большое количество жалоб на наличие камер в процедурных комнатах студии депиляции и решила лично все проверить.

Поэтому во время посещения салона она все снимала на телефон. Его представители заявили, что камера пишет только звук, но показать доказательства девушке отказались.

Владелец студии, комментируя возникший скандал, объяснил, что у администратора доступа к записи нет, поэтому она не могла подтвердить свою правоту. Он также прислал запись, которую камера сделала в день посещения блогера. На кадрах оказался только звук.

Бизнесмен обвинил блогера в попытку раздуть скандал на пустом месте и пообещал, что напишет на нее заявление в прокуратуру. Он пояснил, что из-за публикации студия потеряла клиентов, а подписчики девушки устроили заведению травлю в социальных сетях.

В конце декабря прошлого года ученицы петербургской школы на улице Бестужева нашли в туалете видеокамеру, замаскированную мусорным мешком. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что объектив смотрел прямо на унитаз, а само устройство дистанционно передавало изображение. В ведомстве начали проверку для установления личности любителя подглядывать за подростками.