Девушка, переспавшая с отцом и сыном, забеременела и рассорила семью

Одна из пользовательниц Reddit под ником One-Dragonfly-5474 поделилась шокирующей историей, произошедшей в ее семье. Ее 46-летний муж признался в измене с 19-летней девушкой, которая была бывшей девушкой их сына.

Муж рассказал жене, что роман начался шесть месяцев назад. Сначала это была лишь тайная переписка. Но вскоре все вышло из-под контроля.

«Он также назвал ее имя — Эмили, но оно поначалу мне ничего не сказало. И тогда он уточнил: „Эмили — девушка Джеймса“. Джеймс — наш 18-летний сын, а Эмили — его бывшая, с которой он расстался пару месяцев назад после отношений длиною в год», — написала женщина.

По ее словам, Эмили всегда была желанной гостьей в их доме, и она к ней сильно привязалась. Известие об окончании романа с Джеймсом расстроило его родителей, которые часто говорили сыну, что им не хватает ее.

«Мой муж заявил, что решил рассказать мне все сейчас, потому что две недели назад Эмили призналась ему, что беременна, но не уверена, кто отец. Она сказала, что это может быть он, а может быть и Джеймс», — добавила пользовательница.

Теперь они с мужем стараются делать вид, что ничего не случилось, чтобы не омрачать детям рождественские праздники. Но женщина понимает, что рано или поздно ей придется рассказать Джеймсу о произошедшем. Изменивший супруг вызывает у нее только отвращение, однако на развод она пока не решается.

