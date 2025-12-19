Мужчина рассказал, как годами скрывает любовницу от жены

Британец, работающий в сфере корпоративных финансов, уже много лет ведет двойную жизнь. У мужчины есть жена и любовница, но однажды рождественская подарочная бирка чуть не привела его к разводу, сообщило Daily Mail.

По словам британца, покупкой и упаковкой подарков всегда занимались его ассистенты. Однажды бывшая помощница подписала коробки наклейками «жена» и «любовница», чтобы не перепутать адресатов. К счастью, мужчина это вовремя заметил. После этого он стал особенно ценить осторожность и молчаливую лояльность сотрудников, как ключевых участников своей тщательно продуманной системы.

Мужчина рассказал, что давно изменяет супруге. С нынешней любовницей он состоит в отношениях около 10 лет. Она сопровождает его в поездках и принимает от него финансовую поддержку.

Также у него есть отдельный банковский счет, о котором жена ничего не знает. Все крупные покупки для любовницы не пересекаются с семейными расходами.

Рождество британец всегда проводит с семьей. Для любовницы он выбирает время для этого праздника в начале декабря. По словам мужчины, он привык к такому формату отношений и не испытывает стресса.

Кроме того, британец выразил уверенность, что супруга не подозревает об изменах. К тому же при любых сомнениях, он легко их снимает.

Также собеседник издания считает измену естественной частью жизни любого успешного мужчины. По его мнению, верность — это только социальное ожидание, с которым он не согласен.

