Петербургские врачи проведут две операции для девочки с «маской Бэтмена»

Американской девочке с «маской Бэтмена» проведут две операции в Петербурге

Новые операции на лице проведут врачи частной клиники Санкт-Петербурга для американки Луны Феннер, появившейся на свет с огромным родимым пятном на лице. Об этом со ссылкой на представителя медицинского учреждения сообщило РИА «Новости» .

Собеседница агентства подчеркнула, что первую операцию запланировали на 7 мая, чтобы имплантировать под пораженную кожу девочки три тканевых экспандера. Они помогут увеличить площадь здоровых тканей.

«Вторая операция, основная, пройдет в июле», — заявила представитель клиники.

Луна родилась с огромным родимым пятном, напоминающим маску Бэтмена, на лице. Американские врачи делать операцию отказались, объяснив это высокими рисками.

Родители обратились к российским специалистам, которые поэтапно избавили лицо ребенка от невуса.

После вмешательства на лице девочки остались рубцы, из-за которых она не могла закрыть глаза. Первые операции для устранения этого дефекта прошли в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года. В этом году Луна продолжит лечение.