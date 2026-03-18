Девять лучших документальных фильмов о Крыме покажут в Москве

В стенах ВГИКа стартовал масштабный культурный проект «Дни документального кино Республики Крым», приуроченный к 12-й годовщине воссоединения полуострова с Россией. Жители и гости столицы смогут увидеть девять уникальных фильмов, каждый из которых посвящен природе, культуре и выдающимся людям региона, рассказали организаторы мероприятия.

Отбор участников был по-настоящему жестким: специальная межведомственная комиссия рассмотрела около ста заявок, оставив лишь самые достойные работы.

Показы изначально запланировали на три дня, притом выбрали их не случайно: 12 лет назад именно 16, 17 и 18 марта крымчане сделали свой окончательный выбор и проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.

Помимо кинопоказов, на площадке университета открылась экспозиция «Весна, изменившая историю». На ней представлены редкие документальные кадры событий февраля и марта 2014 года, подготовленные ведущими крымскими СМИ, которые собирали данные из архивов республики.

Организаторы отметили, что такие мероприятия позволяют познакомить жителей столицы с историей и культурой полуострова. Формат фестиваля и выставки выбрали для того, чтобы лучше показать, чем живет сейчас и как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Заместитель постоянного представителя республики при президенте России Михаил Соломенцев также отметил, что Крым рассматривает возможность заняться производством фильмов. В регионе увидели свой потенциал как мощной базы для кинопроизводства.

Особые надежды возлагаются на развитие легендарной Ялтинской киностудии, чей потенциал позволяет снимать проекты любой сложности в уникальных декорациях крымского ландшафта.

К 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией готовится и Подмосковье.