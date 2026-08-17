Детский сад на Сахалине закрыли после отравления более 30 человек

Детский сад в Корсакове на Сахалине, в котором отравились более 30 человек, закрыли. Об этом сообщила мэр Корсаковского муниципального округа Наталия Куприна .

В учреждении проведут дезинфекцию. По словам Куприной, источник массового заболевания пока не определили.

«Сегодня специалисты Роспотребнадзора взяли необходимые пробы. Все решения будут уже после результата. Сейчас всем нам нужно набраться терпения», — прокомментировала Куприна.

Воспитанники и сотрудники детского сада пожаловались на плохое самочувствие во второй половине 17 августа. Недомогание коснулось разновозрастных детей из разных групп. Пока что в медучреждение обратились 17 детей, девять из них госпитализировали. Состояние у отравившихся стабильное — средней степени тяжести.