Детский психолог объяснил, почему подростки откровенничают с ИИ

Все больше подростков рассказывают о личных проблемах нейросетям вместо реальных людей, потому что с ИИ чувствуют себя в большей эмоциональной безопасности. Об этом 360.ru рассказал детский психолог и автор телеграм-канала «Детский психолог Павел Тарунтаев» Павел Тарунтаев.

«В разговоре с нейросеткой для ребенка нет никакого риска. Рассказать маме, папе, другу или даже психологу что-то личное — это всегда некоторая уязвимость: а вдруг меня осудят, засмеются, вдруг скажут, что я сам виноват, или начнут решать мою проблему, хотя я просто хотел, чтобы меня выслушали. А ИИ — очень терпеливый „собеседник“», — отметил он.

Психолог призвал родителей не винить себя, а задуматься, чего не хватает их сыну или дочери в реальном общении.

О том, есть ли плюсы в общении подросткоа с ИИ и несет ли оно информационные риски, — в материале 360.ru.