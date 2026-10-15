Детский психолог Таранова заявила, что ИИ может вызвать задержки в развитии у школьников

Детский психолог Ирина Таранова заявила, что активное использование искусственного интеллекта детьми может изменить развитие мозга и привести к задержкам. Об этом она рассказала Общественной службе новостей .

По данным «Лаборатории Касперского», нейросетями пользуется 71% российских школьников от 12 до 17 лет, причем 40% делают это ежедневно. Дети чаще всего применяют ИИ для учебы и поиска информации, а почти 80% педагогов в стране также пользуются этой технологией. Минпросвещения РФ подготовило методические рекомендации по применению ИИ в образовательном процессе: учащимся разрешено использовать нейросети для поиска, анализа и структурирования информации, но запрещено обращаться к ИИ-помощнику во время аттестации или экзаменов и выдавать его ответы за свои.

Психолог отметила, что сфера ИИ и использование технологии детьми нуждается в регулировании: должны проводиться исследования, прописываться нормы и стандарты применения. При этом наибольшую роль в развитии детей играют родители, подчеркнула она. По ее словам, взрослым важно понимать, что искусственный разум не является заменой естественному, и прививать детям здоровое, осознанное отношение к технологиям.