Детский омбудсмен Тульской области Зыкова объяснила, как защитить ребенка при разводе

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова рассказала, как сохранить эмоциональное благополучие ребенка при разводе родителей. Об этом она сообщила в эфире «ТСН24» .

По ее словам, чаще всего родители обращаются за помощью к детскому омбудсмену, когда не могут договориться, с кем будет жить ребенок после расставания и как второй родитель сможет с ним общаться.

«Обращения действительно в последнее время не уменьшаются, а даже, можно сказать, ежегодно немножко, но увеличиваются. К сожалению, бывшие супруги не всегда умеют договариваться. Поэтому и возникают такие ситуации: очень громкие, болезненные и такие эмоциональные. А, как правило, страдают в этот момент дети», — отметила Зыкова.

Семейный спор может возникнуть как на доразводной стадии, так и в постраэводный период. Под разводом омбудсмен понимает все ситуации: и официально зарегистрированные отношения, и совместное проживание без штампа в паспорте. Помимо места жительства ребенка и порядка общения с ним, родители спорят об алиментах, воспитании и имущественных вопросах.

Многие забывают, что прекращение отношений между супругами не отменяет их родительских обязанностей: если у пары есть общие дети, бывшим партнерам предстоит продолжать взаимодействовать по вопросам их воспитания и содержания.

Универсального решения, сохранять семью или разойтись, не существует, признает Зыкова. В одних случаях отношения удается восстановить, в других расставание может быть необходимым — особенно если речь идет о серьезном насилии или проблемах, создающих угрозу благополучию ребенка и других членов семьи.