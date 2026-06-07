«Детский бюджет» России вырос более чем на 3 трлн рублей за последние 10 лет

«Детский бюджет» России вырос более чем на три триллиона рублей с 2016 года. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ сообщил замминистра финансов Павел Кадочников.

По его словам, ассигнования увеличились с 556,4 миллиарда рублей до 3,9 триллиона рублей за последние 10 лет. С 1 января выплаты семьям с детьми проиндексировали на 6,8%. В бюджете на эти цели в 2026 году заложили 1,4 триллиона рублей, включая 90,1 миллиарда рублей на индексацию. Минимальный размер оплаты труда повысили на 20,7% — до 27 093 рублей в месяц.

«В соответствии с законодательством, ряд выплат проиндексирован на 5,6% с 1 февраля 2026 года. Это выплаты инвалидам, ветеранам, чернобыльцам и другие. Расходы на такую индексацию составили более 66 миллиардов рублей», — подчеркнул Кадочников.

С 1 июня 2026 года в России начали принимать заявления на получение новой ежегодной семейной выплаты. Она предполагает возврат части уплаченных средств на НДФЛ.