Детские дома Луганска получили гуманитарную помощь и мороженое из Подмосковья

Огромные термобоксы выгрузил из автомобиля приехавший в Луганск с гуманитарной помощью вице-президент подмосковной группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов. На парковке его уже ждали сотрудницы одного из детских домов города.

Кроме мороженого, гость из Московской области привез в Луганск гуманитарную помощь, предназначенную для воспитанников детских домов и российских бойцов.

«Началось все с того, как мы приехали в Тельманово и Новоазовск. С тех пор, как приезжаем сюда, — а приезжаем часто, — обязательно берем с собой мороженое в термобоксах. Это приятный подарок и для детей, и для бойцов», — заявил Бениаминов.

Предприниматель подчеркнул, что коллектив предприятий, когда узнает, что он снова собирается везти гуманитарную помощь, норовит положить как можно больше сладкого лакомства.

«Мороженое — добрый продукт, он приносит радость всем. Поэтому мы с удовольствием делимся нашей энергией с детьми, с боевыми друзьями», — добавил Вениаминов.

В ходе поездки вице-президент «Чистой линии» доставил военными аптечки, медикаменты и мотоциклы. Он подчеркнул, что совершает такие гуманитарные поездки несколько лет в рамках подмосковного проекта «Доброе дело» при поддержке движения «Народный фронт».

В минувшую среду, 15 июля, студенты подмосковного колледжа «Энергия» из Ногинска собрали зубную пасту и средства для бритья для проходящих лечение и реабилитацию бойцов в госпитале имени Вишневского. Груз в медицинское учреждение доставят участники местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и Комитета семей воинов Отечества.