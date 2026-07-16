Студенты из Ногинска собрали помощь для раненых бойцов СВО

15 июля местное отделение Ассоциации ветеранов СВО объявило о старте акции по сбору гуманитарного груза. В начале августа организация совместно с Комитетом семей воинов Отечества планирует поездку в госпиталь имени Вишневского.

В этом медицинском учреждении раненые бойцы сейчас проходят лечение и реабилитацию.

Первыми откликнулись учащиеся «Подмосковного колледжа „Энергия“» из Ногинска. Ребята не остались в стороне и привезли самое необходимое для повседневной жизни: жидкое мыло, зубные пасты и гели для бритья. Эти простые, но нужные вещи помогают поддерживать чистоту и уют, пока бойцы восстанавливают силы.

«Это не парадный визит. Это возможность сказать „спасибо“ делом», — подчеркнули в Ассоциации ветеранов СВО. Там особенно отметили неравнодушие молодежи.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Ассоциация принимает вещи по опубликованному списку. Принести их можно по адресу: Ногинск, улица Рабочая, дом № 28 (отделение Ассоциации ветеранов СВО). Каждый вклад — это знак поддержки и благодарности тем, кто защищает нашу страну.