Детям московских спасателей, погибших при выполнении долга, вручили подарки

Московский НПЗ поздравил с наступающим Новым годом семьи спасателей МЧС, погибших при выполнении служебного долга. Такая идея появилась в 2017 году и стала доброй традицией.
Акция всегда проходит 27 декабря — в День спасателя. На этот раз подарки вручили 20 семьям в стенах Музея Победы на Поклонной горе.
Вручив подарки, пожарные пригласили детей на новогоднюю елку, рассказав о героях-освободителях и проведя праздничный квест. Возможно, многие из тех, кто сегодня получил подарки, через много лет сами вступят в ряды спасателей.
Пожарная часть Московского НПЗ — одна из крупнейших в столице. Она оснащена современной техникой и обеспечивает безопасность как предприятия, так и прилегающего района Капотня. Но главное ее богатство — это люди.
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