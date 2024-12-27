Сегодня 21:15 Детям московских спасателей, погибших при выполнении долга, вручили подарки 0 0 0 Фото: Владимир Антропов Общество

Спасатели

Дети

Новый год

Московский НПЗ поздравил с наступающим Новым годом семьи спасателей МЧС, погибших при выполнении служебного долга. Такая идея появилась в 2017 году и стала доброй традицией.

Акция всегда проходит 27 декабря — в День спасателя. На этот раз подарки вручили 20 семьям в стенах Музея Победы на Поклонной горе.

Вручив подарки, пожарные пригласили детей на новогоднюю елку, рассказав о героях-освободителях и проведя праздничный квест. Возможно, многие из тех, кто сегодня получил подарки, через много лет сами вступят в ряды спасателей.

Фото: Владимир Антропов 1/3 Фото: Владимир Антропов 2/3 Фото: Владимир Антропов 3/3

Пожарная часть Московского НПЗ — одна из крупнейших в столице. Она оснащена современной техникой и обеспечивает безопасность как предприятия, так и прилегающего района Капотня. Но главное ее богатство — это люди.