Сегодня 17:04 Ученье свет, а неученье — депортация. Семьи мигрантов хотят высылать за прогулы в школе Авксентьева объяснила суть идеи о депортации мигрантов за прогулы детей 0 0 0 Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com Общество

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В Госдуме выступили с новой инициативой в рамках миграционной политики. В партии «Новые люди» убеждены, что семьи приезжих иностранцев следует депортировать из России, если их дети не посещают школу. Обращение об этом уже направили главе МВД Владимиру Колокольцеву. В нюансах проектах и его целесообразности разбирался 360.ru.

50% детей мигрантов не ходят в российские школы По официальным данным, озвученным МВД, в настоящее время в России проживают более 638 тысяч несовершеннолетних мигрантов. И тенденция к росту иностранцев, которые приезжают в Россию со своими семьями, лишь растет, отметила замруководителя партии «Новых людей» Сардана Авксентьева. Особую обеспокоенность, по ее словам, вызывает ситуация, при которой количество не посещающих школу детей мигрантов достигает 50%.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

«В частности, в Москве насчитывается более 80 тысяч детей мигрантов, при этом только 25 тысяч из них обучаются в школах, что подтверждает наличие системной проблемы. Это не только препятствует их интеграции в общество, но и создает дополнительные риски для социальной стабильности и безопасности», — указала она в своем обращении к министру внутренних дел.

Интересно Летом минувшего года Росстат составил портрет среднестатистического мигранта в России. Специалисты пришли к выводу, что это приезжий из Таджикистана, трудоспособного возраста, женатый, со средним образованием, писал РБК. Также эксперты отметили, что, как правило, иностранцы приезжают по семейным или личным причинам, но далеко не всегда для поиска работы. Летом минувшего года Росстат составил портрет среднестатистического мигранта в России. Специалисты пришли к выводу, что это приезжий из Таджикистана, трудоспособного возраста, женатый, со средним образованием, писал РБК. Также эксперты отметили, что, как правило, иностранцы приезжают по семейным или личным причинам, но далеко не всегда для поиска работы.

Там же она отметила, что массовое непосещение школ детьми мигрантов приводит к формированию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних. А отсутствие образования сильно снижает возможности для будущего трудоустройства и увеличивает риск того, что подростки-мигранты пойдут по преступному пути. Как справиться с угрозами этнических анклавов в России С учетом этих угроз Авксентьева предложила внести изменения в миграционное законодательство, сделав посещение российских школ обязательным для всех несовершеннолетних мигрантов, находящихся на территории нашей страны. И вторая поправка касается введения нормы о выдворении семьи мигранта, если его дети не ходят в школу без уважительных причин. «Прошу Вас, уважаемый Владимир Александрович, оценить целесообразность принятия указанных мер и, в случае вашей поддержки, поручить профильным управлениям Министерства внутренних дел совместно с заинтересованными органами исполнительной власти ее реализовать», — призвала депутат.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Пускать мигрантов «без жен, детей и бабушек» Вопрос переезда в России трудовых мигрантов вместе со всеми своими близкими, безусловно, стоит давно и остро. На фоне новой миграционной инициативы в Сети сразу вспомнили и другие предложения, которые в принципе не предполагали наличия в России семей мигрантов. В мае на эту тему рассуждал на Петербургском международном юридическом форуме председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. И тогда он был весьма однозначен: если мигранты приезжают в Россию работать, вместе с ними не должно быть «никаких жен, мужей, бабушек, дедушек и детей». Помимо этого, глава ведомства предложил бизнесу полностью оплачивать содержание нанимаемых иностранцев.

Надо, чтобы наши бизнесмены, те, которые завозят мигрантов и полагают, что без них мы погибнем, сделали так, чтобы все происходило за счет работодателей. Жилье, страхование, медицинское обслуживание. Александр Бастрыкин

Еще одним обязательным требованием, по словам главы СК, должно быть обязательное заключение контракта. То есть не должно быть ситуации, когда мигрант просто заехал, получил патент и пошел неизвестно куда.

Фото: РИА «Новости»

«А заключение контракта иностранного рабочего с конкретной организацией, с определением вида деятельности и срока работы на территории России. Контракт заключать не более чем на год. И по окончании трудового соглашения, по истечении срока давности он убывает к себе на родину», — подчеркнул руководитель ведомства. Выступавший на том же заседании сенатор Андрей Клишас при этом констатировал, что пока в миграционной политике нет государственного целеполагания. «Миграция — это в первую очередь экономический вопрос и целеполагание должно лежать в данной сфере», — уточнил он. Вместе с тем у жителей страны складывается впечатление, что это вопрос безопасности. Но без целеполагания приводит, по мнению Клишаса, все будет сводиться к «ситуационному законотворчеству», когда проблемы в сфере миграции решают лишь точечно.

Фото: РИА «Новости»

Мигранты в России: какой путь верный Так как же правильно? Пускать мигрантов в страну с детьми, обязав их ходить в российские школы и учить язык. Либо пускать по вахтовому методу — «без бабушек/дедушек» — как предлагал Бастрыкин? Автор инициативы в ответ на этот вопрос призвала не путать и не подменять разные понятия. «Я этим вопросом занимаюсь очень давно, еще с тех пор, когда была мэром возле Якутска. И работая на земле, я столкнулась со всеми проблемами, которые вызывают нерегулируемая никак вообще миграционная подвижность», — заявила Авксентьева в комментарии 360.ru. Таким образом, один комплекс инициатив, по ее словам, направлен именно на борьбу с нелегальной миграцией. А второй комплекс вопросов — на регулирование и «какое-то вообще стратегическое понимание того, куда мы двигаемся с легальной трудовой миграцией».

Фото: РИА «Новости»

«Эти две вещи все-таки нужно разделять. И нашу новую инициативу касательно выдворения семей, дети которых не поступают в школу, мы считаем продолжением той позиции и тех предложений, которые мы постоянно высказываем», — отрезала парламентарий.

Да, я слышу комментарии о том, что это негуманно, о том, что все-таки речь идет о детях, все понимаю. Но прежде всего эта инициатива направлена на поддержку вот этих самых детей, которые, находясь в чужой стране, не получают образования, не развиваются, не изучают язык, не адаптируются, не принимают наш культурный код. Сардана Авксентьева

В случае, когда мигранты приезжают в Россию с детьми, есть понимание, что они хотят здесь остаться, закрепиться. И тут, по словам Авксентьевой, надо вспомнить о том, какие строгие требования есть к российским родителям, если те лишают своих детей образования. Ответственность за это предусмотрена и в рамках КоАП, и в рамках Семейного кодекса. Наказание может включать в себя даже лишение родительских прав. «Так почему же мы должны быть так лояльны ко всем родителям, которые, привозя ребенка в чужую страну, не предпринимают никаких шагов для того, чтобы их ребенок развивался. И, если брать шире, то впоследствии это ведет к тому, что в некоторых регионах процент детей, которые не посещают школу, достигает до 50% от всего количества детей мигрантов, которые находятся у нас в стране», — возмутилась депутат.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Интересно Ранее депутат Сергей Миронов предлагал запретить посещение детских садов для детей нелегальных мигрантов. По его мнению, это мера действительно важная и необходимая. И одна из причин в том, что многие из этих детей приезжают из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а их реальное состояние здоровья и условия жизни проверить сложно. Даже наличие медсправок не гарантирует безопасности, поскольку документы вполне могут быть поддельными. Ранее депутат Сергей Миронов предлагал запретить посещение детских садов для детей нелегальных мигрантов. По его мнению, это мера действительно важная и необходимая. И одна из причин в том, что многие из этих детей приезжают из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а их реальное состояние здоровья и условия жизни проверить сложно. Даже наличие медсправок не гарантирует безопасности, поскольку документы вполне могут быть поддельными.

«Здесь болтаться без дела — это неправильно» Идею с высылкой семей мигрантов за непосещение их детьми российских школ в беседе с 360.ru поддержал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Также он обратил внимание, что идеи на этот счет высказывали не только «Новые люди», но и ЛДПР. Напомнил парламентарий и об обязательном тестировании по русскому языку для зачисления детей приезжих в школы.

Фото: РИА «Новости»

Интересно В середине мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал об итогах тестирования по русскому языку в 10 регионах России. Участниками тогда стали 44 ребенка. Справились с заданиями только 27 человек. В середине мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал об итогах тестирования по русскому языку в 10 регионах России. Участниками тогда стали 44 ребенка. Справились с заданиями только 27 человек.

«Если они не могут сдать тест на знание русского языка, нечего детей мучить. Должны ехать на родину, получать образование, учить язык, в том числе дистанционно. Такие возможности есть. А здесь болтаться без дела — это неправильно. Это не нужно», — выразил уверенность Нилов.

Уже 35 лет нет Советского Союза. Да, мы предлагаем русскую литературу, русскую культуру, строим русские школы. Но зачем детей мучить, если они не говорят на русском? Ярослав Нилов

По оценке Нилова, самым правильным было бы ограничение возможности присутствия в России семей мигрантов — пусть приезжают в гости, как туристы. Тут никто против не будет. «Но находиться здесь, пытаться учиться или не учиться и болтаться — это не дело, не надо перегружать нашу социальную, транспортную инфраструктуру, а самое главное порождать конфликтные ситуации. Люди возмущены, общество раскалено», — заключил глава комитета.