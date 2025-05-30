Дети с особенностями развития нарисовали стикеры для «ВКонтакте»

Подопечные фондов «Обнаженные сердца», «Простые вещи» и «Один, два, все» создали рисунки для благотворительного стикерпака «ВКонтакте», посвященного Дню защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Фонд «Обнаженные сердца» помогает людям с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна и другими проблемами развития, «Простые вещи» — молодежи с ментальными особенностями, «Один, два, все» — воспитанникам детского дома-интерната № 4 в Павловске. На основе рисунков их подопечных команда «ВКонтакте» создала набор стикеров «Добрики». Организаторы передадут вырученные с продажи деньги на развитие программ помощи особенным детям.

Совместно с издательством «Альпина. Дети» соцсеть запустила конкурс сказок «Город, в котором живут игрушки». Лучшие 10 произведений войдут в сборник. Прием заявок продлится с 1 июня по 15 июля, имена победителей объявят 1 сентября.

В Подмосковье ко Дню защиты детей организаторы фестиваля «Брюсовы горизонты» объявили конкурс рисунков «Первые в космосе». Лучшие работы покажут на уличной выставке в Лосино-Петровском.