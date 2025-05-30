Школьников из Подмосковья пригласили на конкурс космических рисунков

Школьников из Подмосковья пригласили на конкурс рисунков «Первые в космосе». Он пройдет в рамках астрономического фестиваля «Брюсовы горизонты»
Прием заявок на конкурс откроют в День защиты детей — 1 июня. Лучших выберут в трех номинациях: «Человек в космосе», «Вперед к звездам!» и «Космическое Подмосковье».
Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала детей от семи до 17 лет, а также повышение интереса к искусству и популяризацию астрономии. Лучшие работы разместят на уличной выставке на площадке фестиваля в Лосино-Петровском.
Подать заявку на участие можно до 7 июля по ссылке.
Итоги работы по сносу незаконных построек подвели в Мытищах
Актриса из «Отчаянных домохозяек"и «Анатомии страсти» скончалась в 71 год
Компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard с экипажем на борту
Качество содержания дворов у 2 домов по улице Академика Каргина проверили в Мытищах
Площадь пожара в Красногорске выросла до 4 тысяч «квадратов»
Ежеквартальный форум «Управдом» прошел в Мытищах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте