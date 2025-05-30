Школьников из Подмосковья пригласили на конкурс космических рисунков

Школьников из Подмосковья пригласили на конкурс рисунков «Первые в космосе». Он пройдет в рамках астрономического фестиваля «Брюсовы горизонты»

Прием заявок на конкурс откроют в День защиты детей — 1 июня. Лучших выберут в трех номинациях: «Человек в космосе», «Вперед к звездам!» и «Космическое Подмосковье».

Конкурс направлен на раскрытие творческого потенциала детей от семи до 17 лет, а также повышение интереса к искусству и популяризацию астрономии. Лучшие работы разместят на уличной выставке на площадке фестиваля в Лосино-Петровском.

Подать заявку на участие можно до 7 июля по ссылке.