Отказы выпускникам девятых классов в зачислении в 10-й класс, которые поступают от руководства ряда школ в России якобы в соответствии с новым образовательным стандартом, противоречат закону. Об этом рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко председатель Общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова.

Ситуацию, когда образовательные учреждения устанавливают свои критерии набора учеников старшей школы, отказывая «слабым» девятиклассникам, Менькова назвала противозаконной.

«Прежде всего, это незаконно: у нас есть федеральный законопроект об образовании, он позволяет каждому желающему получать знания на том уровне, на котором захочет гражданин. Соответственно, те, кто незаконно отчисляет учащихся после девятого класса, совершают правонарушение и могут быть привлечены к административной ответственности», — заявила общественница.

Собеседница добавила, что отметила, что также незаконной является практика, когда учителя и директор школы рекомендуют родителям переводить ребенка в другое образовательное учреждение.

«Дети — это не вещи. Никто не имеет права отправлять ребенка в другую школу против его воли. Я не вижу смысла в том, чтобы портить психику школьника, отправляя его в чужую школу. Тем более если речь идет о довольно стрессовом периоде — 10-й и 11-й классы», — поделилась с 360.ru глава общественного движения.

Также представительница «Родителей Москвы» отметила, что в школах обязательно нужно создавать один общеобразовательный класс, нельзя делать упор только на определенном профиле и на этом основании отказывать.

Ранее Генеральная прокуратура начала проверку в нескольких российских школах после жалоб родителей учеников на отказы в переводе в 10-й класс.