Дети из Дебальцева посетили форум «Амур» в Хабаровском крае

В воскресенье, 18 августа, школьники из Дебальцева посетили Комсомольск-на-Амуре, где узнали о работе круглогодичного молодежного образовательного центра «Амур» и о предпринимательстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Для них организовали мастер-классы по изготовлению мороженого и традиционных игрушек коренных народов Хабаровского края. Вечером для детей устроили отдых у костра с песнями под гитару.
Также дебальцевских школьников ознакомили с площадкой форума в пригороде Хабаровска, где для них провели экскурсию по территории площадки форума, а затем группа отправилась в поход на Змеиную сопку.