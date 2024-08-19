Дети из Дебальцева посетили форум «Амур» в Хабаровском крае

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В воскресенье, 18 августа, школьники из Дебальцева посетили Комсомольск-на-Амуре, где узнали о работе круглогодичного молодежного образовательного центра «Амур» и о предпринимательстве. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Для них организовали мастер-классы по изготовлению мороженого и традиционных игрушек коренных народов Хабаровского края. Вечером для детей устроили отдых у костра с песнями под гитару.

Также дебальцевских школьников ознакомили с площадкой форума в пригороде Хабаровска, где для них провели экскурсию по территории площадки форума, а затем группа отправилась в поход на Змеиную сопку.

Ранее врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил подшефный город Дебальцево, где проверил восстановление социальных объектов.

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