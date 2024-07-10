Врио губернатора Хабаровского края посетил Дебальцево

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин посетил подшефный город Дебальцево в ДНР, где проверил восстановление социальных объектов и расположение участников спецоперации, прибывших из региона. Об этом сообщил комитет по информационной политике и массовым коммуникациям краевого правительства.

Демешин посетил городскую школу № 2, пострадавшую от ракетной атаки ВСУ. Там демонтируют пострадавшие элементы, планируют отремонтировать кровлю, окна, полы и частично фасад.

«Люди в Донбассе верят делам, будем помогать делами и дальше. Сделаем все, чтобы дети смогли 1 сентября сесть за парты. Никого в беде не бросим!» — заявил он.

Врио губернатора пообещал жителям города и дальше оказывать помощь и поддержку и назвал их примером сплочения.

«У нас на самом деле, если так задуматься, очень хорошее время. Оно тяжелое, но это время настоящих людей. Это время тех, кто для себя внутри своей семьи ответил, для чего мы живем и что для нас по-настоящему ценно», — отметил Демешин.

Навестив военнослужащих, он пообещал рассмотреть вопрос о расширении поддержки участников СВО и их семей. Врио главы региона заявил, что предложит бизнесу активизировать выпуск продукции, которую можно применять на фронте.

Глава Дебальцева Сергей Желновач поблагодарил Демешина за помощь и отметил, что город преображается в том числе и благодаря жителям Хабаровского края.