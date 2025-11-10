Детей умершей на Пхукете россиянки отправят на родину к отцу

Детей скончавшейся в 41 год на острове Пхукет в Таиланде россиянки отправят к их отцу. Об этом 360.ru сообщили в генеральном консульстве России в городе Пхукет.

В ведомстве уточнили, что в генконсульство пришло сообщение о смерти на Пхукете россиянки 1984 года рождения. Причина пока не установлена.

«Двое детей скончавшейся возрастом девять и 10 лет в настоящее время находятся у знакомых семьи. Генеральное консульство оказывает содействие в рамках своей компетенции в решении вопроса об отправке детей в Россию к их отцу, а также репатриации тела матери», — сказали в пресс-службе.

Юлия, жительница Магадана, переехала в Таиланд вместе с детьми несколько лет назад. Недавно она скончалась во сне, сообщила РИА «Новости» Светлана Шерстобоева, лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор Telegram-канала «Директор пляжа». В Магадане живет отец ее девятилетнего сына и десятилетней дочери, супруги в разводе.

