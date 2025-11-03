Россиянина унесло в море на глазах у друзей в Таиланде
The Phuket News: российский турист пропал без вести на пляже Найтон в Таиланде
Отдыхавший в Таиланде россиянин пропал без вести во время купания у побережья острова. Об этом сообщила газета The Phuket News.
По данным издания, гражданина России, которому, предположительно, 31 год, унесло в море около 09:00 по местному времени. На месте ЧП начали поисково-спасательную операцию. Водолазы обследуют морское дно в условиях сильного прибоя.
Друзья туриста рассказали, что перед трагедией они купались в море. В какой-то момент мужчину накрыло большой волной и утянуло под воду. На поверхности он больше не появился.
Ранее стали известно о гибели российского бизнесмена в первый день отпуска на Пхукете. Мужчина утонул недалеко от пляжа Карон.