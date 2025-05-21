«Детей лишат праздника». Куклачев оценил предложение о запрете покупки животных для цирка

Лишение цирков права на покупку новых животных приведет к полному уничтожению отрасли. Об этом в комментарии 360.ru заявил народный артист дрессировщик Юрий Куклачев. Так он прокомментировал внесенный в Госдуму законопроект от фракции «Новые люди».

Дрессировщик напомнил, что отечественный цирк всегда славился своими выступлениями с животными. Поэтому сама инициатива направлена на полное уничтожение отрасли.

«Закроется „Уголок Дурова“, запретят работать Запашным и „Театру кошек“. Детей лишат праздника. Раз запрет на выступления не получился, то давайте запретим покупать животных», — заявил Куклачев.

Он подчеркнул, что уже сейчас цирковые артисты сталкиваются с тем, что не могут приобрести новых животных. В качестве примера он привел династию Дементьевых-Корниловых, работающую со слонами более 130 лет.

«Уникальный аттракцион. Весь мир восторгается. Запрет — это огромный шаг назад, который уничтожит российский цирк», — сказал Куклачев.

Дрессировщик подчеркнул, что прекрасно понимает: тех, кто издевается над животными, необходимо наказывать, но для этого не нужно запрещать дрессировщикам брать себе новых животных.

Фракция «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о запрете на покупку новых животных для цирков с 1 января 2026 года. Авторы пояснили, что сегодня выступающих на аренах зверей содержат в тяжелых условиях. Депутаты предложили постепенный отказ от их использования. Животные, которые сейчас находятся в цирке, останутся там до конца, но новых дрессировщики покупать не смогут.

В конце мая депутат думской фракции «Новые люди» и заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов выступил с предложением о запрете использования морских млекопитающих в океанариумах. Он подчеркнул, что морских львов и котиков заставляют выполнять действия, которые им несвойственны.