Десятки тысяч школьных учителей станут «лишними» к 2028 году

«Известия»: около 60 тысяч педагогов станут невостребованными к 2028 году

Порядка 60 тысяч педагогов в школах могут стать «лишними» к 2028 году в связи с демографической ямой в конце девяностых. Об этом со ссылкой на исследование профсоюза «Учитель» сообщили «Известия» .

По информации издания, число школьников в России уменьшается. В следующем учебном году в начальные классы отправятся на 346,7 тысячи первоклассников меньше, чем в предыдущем году.

В связи со снижением рождаемости примерно 17 тысяч учителей окажутся невостребованными в школах, и эта цифра будет только расти.

Оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова уточнила, что в 2026–2027 годах высвободятся примерно 21,5 тысячи учителей начальных классов, а затем — еще 20,5 тысячи.

Ранее Минпросвещения скорректировало недельную учебную нагрузку для учеников начальной школы. Согласно новой программе, с 1 сентября первоклассники будут заниматься от 20 до 21 часа в неделю.

Количество уроков будет зависеть от федеральных учебных планов, но оно не будет превышать 26 часов в неделю для младшеклассников.