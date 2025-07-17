Десятки тысяч человек прошли крестным ходом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге более 40 тысяч человек вышли на крестный ход памяти Романовых

В Екатеринбурге состоялся крестный ход в память о царской семьи Романовых по маршруту от возведенного на месте расстрела храма на Крови до урочища Ганина Яма. Об этом сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В мероприятии поучаствовали более 40 тысяч человек — священнослужители и паломники.

«В ночной Божественной литургии и почти четырехчасовом царском крестном ходе до царской обители от храма на Крови приняли участие свыше 40 тысяч человек», — заявили в епархии.

На появившихся в социальных сетях кадрах можно заметить, что в крестном ходе приняли участие люди с медалями и шевронами, в казачьей форме. Они прошли по улицам Екатеринбурга с иконами, распевая церковные песнопения и читая молитвы.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал подробности расследования убийства Романовых.