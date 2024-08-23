Стреляли неоднократно. Краснов раскрыл подробности расследования убийства Романовых

При убийстве царской семьи Романовых в доме Ипатьева приходилось стрелять неоднократно, так как пули отскакивали от зашитых в одежду бриллиантов. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву.

«Пули рикошетили, поэтому они так долго в них стреляли, пытаясь убить», — заявил генпрокурор.

Часть украшений присвоили участники расстрела, еще часть осталась в архивах музеев, добавил Краснов.

Для убийц было чудовищным, что Романовы не сразу умирали в результате расстрела. Семью добивали штыками, отметил генпрокурор.

Ранее СМИ опубликовали сбывшиеся предсказания близкого друга семьи Романовых Григория Распутина. Он пророчил блокаду Ленинграда, атаку на Хиросиму и Нагасаки и катаклизмы на планете.