Стреляли неоднократно. Краснов раскрыл подробности расследования убийства Романовых

Генпрокурор Краснов: при убийстве Романовых приходилось стрелять неоднократно

Фото: РИА «Новости»

При убийстве царской семьи Романовых в доме Ипатьева приходилось стрелять неоднократно, так как пули отскакивали от зашитых в одежду бриллиантов. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву.

«Пули рикошетили, поэтому они так долго в них стреляли, пытаясь убить», — заявил генпрокурор.

Часть украшений присвоили участники расстрела, еще часть осталась в архивах музеев, добавил Краснов.

Для убийц было чудовищным, что Романовы не сразу умирали в результате расстрела. Семью добивали штыками, отметил генпрокурор.

Ранее СМИ опубликовали сбывшиеся предсказания близкого друга семьи Романовых Григория Распутина. Он пророчил блокаду Ленинграда, атаку на Хиросиму и Нагасаки и катаклизмы на планете.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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