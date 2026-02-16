Десятки самолетов не смогли приземлиться в столичных аэропортах из-за снегопада

В столичных аэропортах задержали прилет более 50 рейсов из-за сильного снегопада и низкой видимости. Часть самолетов ушла на запасные аэродромы.

Из-за метели в Шереметьеве не смогли приземлиться более 30 воздушных судов, аэропорт Внуково не смог принять более 20 рейсов, Домодедово — около 10. Несколько самолетов перенаправили в аэропорт Пулково, в том числе рейсы из Абу-Даби и Дубая.

Отмен пока нет, однако часть часть рейсов отправятся в полет с задержками.

Воздушный вихрь под названием «Вивиан» сформировался в акватории Средиземного моря, вблизи Балканского полуострова. Циклон принес в столичный регион мощные снегопады, снижение видимости до двух-трех километров и морозы. В регионе ожидаются аномальные осадки, на юге региона они составят до 79% месячной нормы.