Десятки людей проводили в последний путь убитого байкера Кирилла Ковалева | 360°

Эксклюзив 27 апреля 2024, 15:56 Десятки людей проводили в последний путь убитого байкера Кирилла Ковалева Убитого байкера Кирилла Ковалева похоронили на Ново-Люберецком кладбище

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Похороны байкера Кирилла Ковалева прошли 27 апреля на Ново-Люберецком кладбище в Подмосковье. Проститься с ним пришли десятки людей: его родственники, друзья, соратники и люди, которые узнали о случившейся трагедии, — молодого человека убили у подъезда дома, после того как он сделал замечание водителю.

«Мы собрались, чтобы проводить Кирилла Ковалева в последний путь, для многих он был другом, мотобратом, он погиб за правду. И сегодня мы отдаем ему дань памяти», — поделился с 360.ru руководитель объединения «МотоМосква» Андрей Иванов.

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Отдельно он обратил внимание, что мотосообщество следит за всеми обстоятельствами дела и расследования убийства Ковалева.

Кирилл смотрит на нас сверху, из страны вечного сезона, я надеюсь, он будет нами гордиться. Андрей Иванов руководитель объединения «МотоМосква»

Ковалев погиб в возрасте 24 лет. Его убили 17 апреля в Люблине. Причиной конфликта на Краснодарской улице, который привел к его гибели, стала припаркованная на тротуаре машина.

Молодой человек сделал замечание водителю. Тот напал на него в ответ. По данным следствия, Ковалев получил не менее одного удара ножом в живот.

Пострадавшего Ковалева доставили в больницу, врачи боролись за его жизнь, но безуспешно.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на одном автомобиле, потом пересел в другую машину. Оба транспортных средства обнаружили брошенными.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и сначала задержали его родственников, а затем и его самого. Поймали Шахина Аббасова с двумя соучастниками в Ростовской области.

В минувший понедельник, 22 апреля, Замоскворецкий районный суд арестовал Шахина Аббасова до 18 июня. Также в СИЗО отправили его отца и дядю — Низами и Бахтияра Аббасовых. Помимо них, арестовали Нахида Гусейнова и Исахана Аббасова: они помогли соучастникам убийства скрыться на своих автомобилях.