Десятки людей пришли проститься с телеведущим Алексеем Пимановым

У Большого траурного зала Троекуровского кладбища в Москве начали собираться друзья и коллеги телеведущего, президента медиахолдинга «Красная звезда» Алексея Пиманова. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

«Десятки людей несут цветы к Большому залу Троекуровского кладбища, чтобы проститься с Пимановым», — отметил журналист.

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с журналистом. Траурное мероприятие началось в 12:00 по московскому времени.

Информация о смерти Пиманова появилась в СМИ 23 апреля. Он умер на 65-м году жизни после острого инфаркта.

Журналист на протяжении десятилетий работал в медиаиндустрии, был ведущим и автором программы «Человек и закон» на Первом канале и президентом медиахолдинга «Красная звезда». Пиманов участвовал в создании десятков художественных и документальных фильмов.