Десятки литров крови собрали у доноров за три дня форума «Армия»

За три дня работы военно-технического форума «Армия-2024» удалось собрать 44,1 литра крови. Об этом сообщил Life .

Всего в мероприятии приняли участие 98 человек, а 10 посетителей пожертвовали свой костный мозг.

«Пришла на такой форум в первый раз. Думаю, всем нужно сдавать кровь, потому что идет специальная операция. Призываю сдавать всех, это вовсе не больно», — поделилась впечатлениями девушка.

Другой посетитель рассказал, что всего сдавал кровь порядка 25 раз. Мужчина объяснил, что работает водителем и таким образом решил помочь соотечественникам во время перерыва.

Ранее стало известно, что почти 46 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови с начала 2024 года. Исполняющий обязанности главного врача одного из региональных центров крови Глеб Марнов отметил, что количество желающих стать донорами людей ежегодно растет, при этом большая часть приходит сдавать биологический материал на безвозмездной основе.