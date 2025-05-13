Десятки кошек оккупировали машины и подвалы во дворе дома в Подмосковье

Во дворе дома 33 на улице Ленина в Яхроме развелось множество кошек и крыс. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Лилия.

Она объяснила, что люди оставляют для кошек еду, и на запах отходов сбегаются грызуны.

«Кошки эту еду не едят, и у нас появились крысы. Они со всех помоек теперь бегут к нам», — отметила женщина.

Лилия добавила, что крыса даже залезла в выхлопную трубу машины ее соседки, результате та две недели ездила с мертвой тушкой в иномарке. Ремонт и чистка обошлись москвичке в 100 тысяч рублей.

Практически все кошки болеют конъюнктивитом. Они не стерилизованы, поэтому популяция становится все больше.