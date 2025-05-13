Десятки кошек оккупировали машины и подвалы во дворе дома в Подмосковье
Жители Яхромы пожаловались на десятки бездомных кошек, царапающих машины
Во дворе дома 33 на улице Ленина в Яхроме развелось множество кошек и крыс. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Лилия.
Она объяснила, что люди оставляют для кошек еду, и на запах отходов сбегаются грызуны.
«Кошки эту еду не едят, и у нас появились крысы. Они со всех помоек теперь бегут к нам», — отметила женщина.
Лилия добавила, что крыса даже залезла в выхлопную трубу машины ее соседки, результате та две недели ездила с мертвой тушкой в иномарке. Ремонт и чистка обошлись москвичке в 100 тысяч рублей.
Практически все кошки болеют конъюнктивитом. Они не стерилизованы, поэтому популяция становится все больше.
Они очень злые, дикие и не идут к людям. Я хотела котят поймать и по деревням повозить, чтобы кто-нибудь взял. Но они не даются в руки
Лилия
Жительница Яхромы
Женщина добавила, что кошки не только царапают и пачкают машины, когда хотят погреться на капоте, но и оставляют запах в подъездах. По ее словам, в подвалах умерли уже три кошки, потому что их никто не лечит.
Ранее Комитет Государственной думы по экологии внес на рассмотрение в Госдуму проект обращения председателю правительства Михаилу Мишустину. В инициативе рассматриваются вопросы защиты граждан от нападений бездомных животных.