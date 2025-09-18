Специалисты Роспотребнадзора указали на риски использования пластиковой тары для сбора грибов

Сбор грибов требует внимания к деталям, включая выбор подходящей тары. Многие грибники предпочитают пластиковые ведра и пакеты из-за их удобства, но эксперты предостерегают от такого подхода, написала «Мойка78» .

Врачи и специалисты Роспотребнадзора указывают на риски использования пластиковой тары: отсутствие вентиляции приводит к быстрому нагреванию и разложению грибов, что создает условия для размножения бактерий. Повреждение грибов в пластиковых емкостях затрудняет их сортировку и повышает риск отравления.

Роспотребнадзор рекомендует использовать плетеные корзины или другие открытые емкости для обеспечения естественной вентиляции. Грибы следует обрабатывать сразу после сбора, чтобы минимизировать риски.

Исследования подтверждают, что грибы, собранные в пластиковую тару, быстро теряют свои свойства и накапливают вредные вещества. Температурный режим и химические реакции в пластике могут стимулировать рост бактерий и выделение токсинов.