Москвич купил 100 лотерейных билетов и стал мультимиллионером

Москвич купил 100 лотерейных билетов и выиграл почти 12 миллионов рублей

Москвич купил 100 лотерейных билетов, забыл об этом и выиграл почти 12 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином.

«11 890 522 рублей — именно такой суперприз выиграл столичный предприниматель Александр, купив 100 билетов лотереи „Великолепная 8“ по 80 рублей», — заявили в компании.

Счастливчик решил купить жилье на эти деньги. О покупке 100 билетов мужчина успел забыть, поэтому приятно удивился, когда получил сообщение о выигрыше. Он сразу рассказал радостную новость семье. Жена сначала не поверила в большую удачу, а мать обрадовалась.

Александр признался, что не руководствовался никаким особым предчувствием. Также у него не было цели охотиться за большим выигрышем.

Ранее житель Сахалинской области выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее «Русское лото». В конце января счастливчик обратился за призом.