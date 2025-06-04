Дешевле, чище, быстрее. Почему картонные гробы набирают популярность в России

В России постепенно набирают популярность экологичные гробы из гофрокартона. Как заявил руководитель направления «Ритуал» компании «Центр упаковки и дизайна» Андрей Романюк в беседе с 360.ru, покупатели считают их более экономичными и экологичными. При этом, несмотря на преимущество, традиционные деревянные аналоги еще берут чаще картонных.

«Люди не то чтобы обращаются, мы сами обращаемся в ритуальные агентства, в муниципальные похоронные предприятия, в крематории. Объясняем плюсы от гробов из гофрокартона. Некоторые предприятия начинают с нами сотрудничать. На сегодняшний день мы сотрудничаем уже с целым списком предприятий», — сказал он.

Собеседник 360.ru отметил, что доля картонных гробов на рынке пока невелика, однако тенденция положительная. Часто родственники усопших делают выбор в пользу картонного гроба, когда узнают, что прах будет более чистым при кремации, без примесей.

Несмотря на необычный материал, возможность заказать индивидуальный дизайн для гробов остается. Моделей изделий существует много, они подразумевают разный стиль и покраску. Также у них есть экологическое преимущество.