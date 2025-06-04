Дешевле, чище, быстрее. Почему картонные гробы набирают популярность в России
Бизнесмен Романюк : картонные гробы экологичнее и дешевле деревянных
В России постепенно набирают популярность экологичные гробы из гофрокартона. Как заявил руководитель направления «Ритуал» компании «Центр упаковки и дизайна» Андрей Романюк в беседе с 360.ru, покупатели считают их более экономичными и экологичными. При этом, несмотря на преимущество, традиционные деревянные аналоги еще берут чаще картонных.
«Люди не то чтобы обращаются, мы сами обращаемся в ритуальные агентства, в муниципальные похоронные предприятия, в крематории. Объясняем плюсы от гробов из гофрокартона. Некоторые предприятия начинают с нами сотрудничать. На сегодняшний день мы сотрудничаем уже с целым списком предприятий», — сказал он.
Собеседник 360.ru отметил, что доля картонных гробов на рынке пока невелика, однако тенденция положительная. Часто родственники усопших делают выбор в пользу картонного гроба, когда узнают, что прах будет более чистым при кремации, без примесей.
Несмотря на необычный материал, возможность заказать индивидуальный дизайн для гробов остается. Моделей изделий существует много, они подразумевают разный стиль и покраску. Также у них есть экологическое преимущество.
Если мы говорим о захоронении в землю, то картонный гроб разлагается буквально за полгода и не отравляет почву десятилетиями. А если говорим о кремации, вредные выбросы при сжигании на порядок меньше — потому что, во-первых, смолы нет в составе, во-вторых, сам гроб в 5–10 раз легче деревянного, соответственно, и продуктов сгорания меньше.
Андрей Романюк
Кроме того, сжигание картонного гроба происходит быстрее деревянного, соответственно, требует меньше топлива. Также некоторых людей привлекает цена похоронных изделий — от 1200 до 5500 рублей.