Дерматолог Скорогудаева отметила, что одежда с SPF важна для людей, которые подолгу находятся под открытым солнцем

Одежда с SPF защищает от лучей А-спектра (UVA). Эти лучи могут вызывать фотостарение кожи, но не приводят к загару и не несут такой угрозы, как лучи В-спектра (UVB), способные вызвать солнечные ожоги и рак кожи. Об этом написал «7Дней» .

По словам дерматолога и эндокринолога Ирины Скорогудаевой, одежда с SPF важна для людей, которые подолгу находятся под открытым солнцем, например, для спортсменов. Яхтсмены, по ее мнению, особенно нуждаются в такой защите, поскольку ультрафиолет отражается от воды и увеличивает их облучение.

Для обычных отдыхающих, которые не проводят на солнце столько времени, солнцезащитного крема, защищающего от UVB и UVA-лучей, вполне достаточно. Обычная одежда также может служить защитой от UVB, что подтверждают незагоревшие участки кожи под лямками купальника.