Дерматолог Косенко призвала не совмещать энзимную пудру с ретинолом и кислотами

Andrey Arkusha/Russian Look
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

Энзимные пудры — деликатные средства для очищения кожи, действующие благодаря ферментам. Однако продукт требует осторожности при использовании, предупредила дерматолог и косметолог Елена Косенко в беседе с сайтом KP.RU.

По словам медика, энзимную пудру запрещено применять вместе с другими эксфолиантами в один день. Речь идет о кислотах, ретиноле или ретиноидах, а также сильных витаминных сыворотках.

«Это прямой путь к сильному раздражению и нарушению барьерной функции кожи», — пояснила врач.

Она также посоветовала воздерживаться от скрабов, щеток для умывания и грубых полотенец в дни использования энзимной пудры, чтобы не вызвать раздражение. После травматичных косметологических процедур, таких как лазерная шлифовка или глубокий пилинг, применение пудры следует отложить до полного заживления кожи.

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