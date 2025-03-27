Дерипаска заключил мировое соглашение с Плющевым и Фельгенгауэр

Бизнесмен Олег Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Татьяной Фельгенгауэр* и Александром Плющевым* по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщил РБК адвокат Алексей Мельников.

По условиям соглашения, журналисты должны удалить информацию в течение трех дней и опубликовать опровержение. В случае неисполнения судебного решения Фельгенгауэр* и Плющев* получат штраф в размере 10 тысяч рублей в сутки.

Иск также заявили к журналистке Ольге Романовой* и Марии Певчих*. Суд вынес решение полностью удовлетворить исковые требования.

Дерипаска обратился в суд после того, как в интернете появилась информация «о якобы его влиянии на освобождение Захария Калашова, известного, как Шакро Молодой». Предприниматель заявил, что эти сведения не соответствуют действительности, поэтому порочат его репутацию.

В конце 2024 года журналистку Татьяну Фельгенгауэр* заочно арестовали в России за неисполнение обязанностей иноагента. Сейчас она находится в международном розыске.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.