Журналистку Фельгенгауэр заочно арестовали в Москве

Никулинский суд заочно арестовал журналистку Татьяну Фельгенгауэр* (Шадрину) за неисполнение обязанностей иноагента. Ее объявили в международный розыск, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В ходатайстве следствия отметили, что журналистка «скрывается от следствия, в связи с чем есть основания полагать, что она продолжает заниматься преступной деятельностью».

В сентябре следователи завели уголовное дело в отношении Фельгенгауэр* в связи с нарушением ею закона об иноагентах. До этого журналистку дважды привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей иностранного агента.

Также Фельгенгауэр* не использовала соответствующую маркировку на своих страницах в социальных сетях. Минюст внес ее в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в октябре 2022 года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.