Дерипаска наказал Тинькова рублем за оскорбления в соцсетях

Дерипаска через суд взыскал с Тинькова 40 млн рублей за оскорбления в соцсетях

Обидевшийся на оскорбления уехавшего из России банкира Олега Тинькова* в Instagram** предприниматель Олег Дерипаска добился взыскания с обидчика моральной компенсации в 40 миллионов рублей. Такое решение вынес Реутовский суд Московской области .

Ответчиком также выступала владеющая социальной сетью платформа Meta**.

По данным Telegram-канала Baza, изначально Дерипаска оценивал свой моральный и репутационный вред в два миллиарда рублей, а также требовал от суда обязать Тинькова* удалить или опровергнуть публикацию.

Журналисты выяснили, что причиной обиды бизнесмена стал комментарий бывшего банкира* одному из пользователей, который сравнил его с Дерипаской и главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной.

Тиньков* ответил, что он честный предприниматель, а Дерипаска в его понимании — «олигарх и вор».

Решение Реутовского суда Московской области стало уже вторым в тяжбе бизнесменов. Первый иск Дерипаски удовлетворил Усть-Лабинский суд Краснодарского края, присудивший истцу 20 миллионов рублей.

Это решение отменил Верховный суд, объяснивший, что дело нужно рассматривать по подсудности ответчика.

Новый вердикт адвокатам Дерипаски не понравился, так как суд не обязал Тинькова* удалить или выпустить опровержение своих комментариев. Они пообещали, что обжалуют решение.

В конце марта этого года предприниматель Олег Дерипаска заключил мировое соглашение с журналистами Татьяной Фельгенгауэр* и Александром Плющевым* по иску о защите чести и достоинства.

Причиной стала публикация о связях предпринимателя с Захарием Калашовым, также известным в криминальной среде как Шакро Молодой. Фельгенгауэр* и Плющев* удалили порочащую Дерипаску информацию и выпустили опровержение.

*Признаны в России иностранными агентами

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