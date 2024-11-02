Максимальный размер больничного в России вырастет до 207,6 тысячи рублей в месяц

«Известия»: размер больничного в РФ увеличат до 6,8 тысячи рублей в день

В России в 2026 году максимальный размер больничного составит 207,6 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

Выплата в день в таком случае достигнет 6,8 тысячи рублей. Сейчас россияне за один день пропуска работы по болезни получают четыре тысячи рублей. Рост пособий по временной нетрудоспособности вызвало увеличение зарплат.

Размеры выплат на больничном определяются с учетом лимита страховых сумм для сотрудника с начала года. Максимум устанавливают исходя из размера средней зарплаты работника. Показатель индексируется ежегодно, он растет согласно темпам увеличения средний зарплаты.

В Госдуме ранее рекомендовали работодателям не отпускать простуженных сотрудников без больничного. Это влияет не только на рабочий процесс, но и на здоровье людей.